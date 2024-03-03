ГТК: литовская таможня не справляется с нагрузкой на Каменном Логе

С начала действия этой льготы — c 2022 года, страну посетили около 520 тыс. литовцев. Для сравнения: безвизом за это же время воспользовались примерно 92,3 тыс. граждан и более 57,9 тыс. «неграждан» Латвии, а также чуть больше 7 тыс. граждан Польши.