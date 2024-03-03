ГТК: литовская таможня не справляется с нагрузкой на Каменном Логе

МИНСК, 3 мар — Sputnik. После очередного закрытия двух пунктов пропуска на границе с Литвой основная масса перевозчиков поехала в «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Медининкай»), сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.
«Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей», — отметили в комитете.
Напомним, по решению литовского правительства, с 1 марта были закрыты пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Это не первый подобный шаг. В августе 2023-го, литовской стороной были временно закрыты «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).
Литовская сторона объясняет эти действия «изменением геополитической ситуации» и «угрозами национальной безопасности». Глава таможенного ведомства Беларуси расценил эти шаги Литвы как недружественные. Он спрогнозировал рост очередей фур, что и произошло. Гостаможкомитет Беларуси констатировал 2 марта, выросли на 57 процентов, если сравнивать с показателями предыдущей недели.
Несмотря на затруднения с пересечением границы, литовские граждане продолжают активно пользоваться безвизовым режимом въезда в Беларусь. Именно литовцы чаще всего приезжают по безвизу.
С начала действия этой льготы — c 2022 года, страну посетили около 520 тыс. литовцев. Для сравнения: безвизом за это же время воспользовались примерно 92,3 тыс. граждан и более 57,9 тыс. «неграждан» Латвии, а также чуть больше 7 тыс. граждан Польши.
Таким образом, литовцы составляют абсолютное большинство тех, кто путешествует в Беларусь по безвизовому режиму.