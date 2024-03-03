На общественном телевидении Молдова 1 широко погуляли на 1.5 млн леев на ревелион, а командировка TRM в Бульбоаку стоила 600 тысяч: На что уходят бюджетные деньги

Новогодняя праздничная программа на общественном телевидении Moldova 1, которая длилась всего три часа обошлась телеканалу в 1,5 млн леев, из них 500 тысяч леев ушли на аренду оборудования и 150 тысяч леев на еду.
Депутат от оппозиции Адела Раиляну рассказала, что освещение одного отборочного матча сборной Молдовы по футболу обошлось в 40 тысяч евро, в то время как раньше на это тратили всего несколько сот евро. Еще одна огромная трата — проживание команды TRM на саммите в Бульбоаке — 600 тысяч леев.
«Во время слушаний я запросила Счетную палату провести контроль об управлении общественными деньгами. Я также жду годовой отчет о деятельности TRM. И не в последнюю очередь, может понадобиться и проверка со стороны Генпрокуратуры».
Она отметила, что общественный телеканал должен заниматься воспитанием общества даже в ущерб численности аудитории. По словам депутата, в настоящее время на канале детские передачи выходят два раза в месяц, и одна программа обходится в 5−6 тысяч леев.