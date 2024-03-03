На общественном телевидении Молдова 1 широко погуляли на 1.5 млн леев на ревелион, а командировка TRM в Бульбоаку стоила 600 тысяч: На что уходят бюджетные деньги

Депутат от оппозиции Адела Раиляну рассказала, что освещение одного отборочного матча сборной Молдовы по футболу обошлось в 40 тысяч евро, в то время как раньше на это тратили всего несколько сот евро. Еще одна огромная трата — проживание команды TRM на саммите в Бульбоаке — 600 тысяч леев.