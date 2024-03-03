Очередь фур в 10 километров выстроилась на границе Беларуси с Литвой

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что литовская таможня не справляется с потоком фур в пункте пропуска «Каменный Лог», где очередь составила 10 километров. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что белорусская сторона приняла нагрузку в «Каменном Логе», куда после закрытия Литвой двух пунктов пропуска 1 марта 2024 года, поехала основная масса перевозчиков.
«В пункте пропуска очередь из грузовиков протяженностью в 10 километров», — говорится в сообщении.
В ГТК обратили внимание на то, что Литва специально создает затор, напомнив, что, согласно нормам, за сутки нужно оформлять по 500 машин в каждом направлении. И добавили, что при нормальной работе есть возможность разгрузить переезды. В ведомстве также отметили, что с закрытых пунктов пропуска сотрудники освободились, а это значит, что их можно было бы перенаправить на действующие, как это было сделано в Беларуси.