Очередь фур в 10 километров выстроилась на границе Беларуси с Литвой

В ГТК обратили внимание на то, что Литва специально создает затор, напомнив, что, согласно нормам, за сутки нужно оформлять по 500 машин в каждом направлении. И добавили, что при нормальной работе есть возможность разгрузить переезды. В ведомстве также отметили, что с закрытых пунктов пропуска сотрудники освободились, а это значит, что их можно было бы перенаправить на действующие, как это было сделано в Беларуси.