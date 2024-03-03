Китай предложил содействовать переговорам между Россией и Украиной

Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным в Москве, сообщает ТАСС.