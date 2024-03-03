Чукэ заявил, что действия Тирасполя приводят к дестабилизации в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Действия властей в Тирасполе направлены на создание нестабильности, заявил председатель Сената Румынии Николае Чукэ, находясь с визитом в Кишиневе.
По его мнению, «недавние действия Тирасполя», а именно проведение съезда депутатов всех уровней, прошедшего в Приднестровье, направлены на создание нестабильности и проблем для проевропейских властей в Кишиневе.
По его мнению, все, что связано с приднестровским регионом, должно соответствовать определенным нормам и процедурам, в особенности в сфере экономики.
«Все, что происходит в Республике Молдова на уровне отношений с Приднестровьем, должно вписываться в некоторые нормы и процедуры, потому что очень высок процент экономических связей с ЕС. И здесь есть определенные правила, которые нужно соблюдать», — сказал Чукэ в эфире Vocea Basarabiei.
Напомним, съезд депутатов всех уровней прошел в Тирасполе 28 февраля. В принятой по итогам заседания резолюции власти Приднестровья обратились к России за дипломатической помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева.