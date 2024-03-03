Чукэ заявил, что действия Тирасполя приводят к дестабилизации в Кишиневе

«Все, что происходит в Республике Молдова на уровне отношений с Приднестровьем, должно вписываться в некоторые нормы и процедуры, потому что очень высок процент экономических связей с ЕС. И здесь есть определенные правила, которые нужно соблюдать», — сказал Чукэ в эфире Vocea Basarabiei.