В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства — Мурашко

Мурашко подчеркнул, что импортозамещение в фармацевтической и медицинской промышленности в целом — задача общефедеральная, поэтому сегодня существует «ряд серьезных программ по их развитию для производства медицинских изделий».
«Программа специальная. В 2023 году больше вошло препаратов в регистрацию отечественного производства, чем в предыдущие периоды. По-моему, 8 производств было новых открыто», — отметил Мурашко.
По его словам, «страна имеет компетенции и возможности, интеллектуальный высокий потенциал» для того, чтобы реализовывать импортозамещение в кратчайшие сроки.
«У нас создана специальная система мониторинга и принятия решений для вывода препаратов на рынок, ускоренного производства и так далее», — сказал министр.
Кроме того, Мурашко особо подчеркнул, что все то, что сейчас поставлено на поток производства в отечественной промышленности в области медицины, должно активно использоваться в регионах.
«Я, проходя по больницам, на это обращаю внимание. Сегодня то, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться», — заявил глава ведомства.
Он также напомнил, что 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил р запуске нового национального проекта по технологическому развитию, который «тоже будет в себя включать и направление по фармацевтической промышленности и медицинской промышленности в целом».
Ранее Мурашко прокомментировал возможную угрозу России болезни «болезни Х».