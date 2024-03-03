В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства — Мурашко

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым о трудностях с импортозамещением лекарств, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.