В ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля не стреляли по толпе в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Армия Израиля пока не нашла подтверждений тому, что ее военнослужащие стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа, большинство людей погибли из-за давки, но были зафиксированы выстрелы по отдельным мародерам, которые могли представлять угрозу для израильтян. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.