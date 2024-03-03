Губернатор Хоценко встретился с омской молодежью на Всемирном фестивале в Сочи

В нем участвует делегация от Омской области.
Молодежный форум собрал в Сочи 20 тысяч молодых лидеров, включая 10 тысяч иностранцев. Омскую область представляет команда из 131 человека.
С 1 по 7 марта на территории «Сириус» пройдут спортивные, культурные и научные мероприятия. Цель фестиваля — развить международное молодежное сотрудничество. Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу, 2 марта, в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года.
«Встретился с омскими ребятами, которые представляют наш регион. Неделю юноши и девушки из 190 стран мира будут общаться, делиться эмоциями и получать новые знания и впечатления. Гордимся нашей молодежью! Омск — ты просто космос», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Ранее губернатор Омской области Хоценко принял участие в открытии «Праздника Севера».