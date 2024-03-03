Губернатор Хоценко встретился с омской молодежью на Всемирном фестивале в Сочи

«Встретился с омскими ребятами, которые представляют наш регион. Неделю юноши и девушки из 190 стран мира будут общаться, делиться эмоциями и получать новые знания и впечатления. Гордимся нашей молодежью! Омск — ты просто космос», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.