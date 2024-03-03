Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе

«В блоке вопросов стационарного лечения рассмотрели тему более эффективного использования ресурсов. Медицина получила колоссальные возможности по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Это на разных этапах должно давать результат. Посетили строящиеся объекты, востребованность в них сегодня кране высокая, обсудили, как это ускорить и сделать более рационально», — рассказал глава российского минздрава по итогам выездной работы в регионе.