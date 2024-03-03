Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе

Поликлиники и женские консультации
«Большинство поликлиник отремонтированы, но есть одна, которая точно требует вложений при продолжении направления “Модернизации первичного звена” нацпроекта “Здравоохранение”. Также нужно провести донастройку информационных систем, которые позволяют более качественно работать с пациентами», — заявил Мурашко.
Одна из составляющих программы модернизации первичного звена — развитие женских консультаций, продолжил министр. Средства заложат в программу следующих периодов.
«Будет заложена работа не только улучшения внешнего вида и закупки оборудования. Это и технологические подходы, изменение подходов в оценке репродуктивного здоровья. В этом году в программу госгарантий это уже включены дополнительные исследования», — сказал министр.
Другие вопросы здравоохранения
Также, по словам Мурашко, в Севастополе решено уделить отдельное внимание вопросам профилактики заболеваний. В этой части наименее активны мужская часть населения города, отметил министр. По его словам, выработано решение сделать упор на корпоративные программы, по которым работодатели региона должны выработать подходы к организации профилактической работы по сохранению здоровья севастопольцев.
«В блоке вопросов стационарного лечения рассмотрели тему более эффективного использования ресурсов. Медицина получила колоссальные возможности по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Это на разных этапах должно давать результат. Посетили строящиеся объекты, востребованность в них сегодня кране высокая, обсудили, как это ускорить и сделать более рационально», — рассказал глава российского минздрава по итогам выездной работы в регионе.
Все, что сегодня выпускает фармацевтическая и медицинская промышленность России в достаточном объеме и отличного качества, должно активно использоваться в регионах, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в воскресенье, пребывая с рабочим визитом в Севастополе.