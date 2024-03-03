Экс-глава МИД Австрии сообщила, что окончательно переехала в Россию

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Кнайсль поделилась, что «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», чтобы остаться там жить. «Я не городской житель», — отметила она.