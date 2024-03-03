Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией

Зампред Совбеза ожидает, что сейчас начнется «обеление» правящего в Германии политического альянса. По его мнению, в ФРГ заявят, что канцлер страны Олаф Шольц не имеет никакого отношения к этому разговору. Даже если это так, история знает множество примеров, когда военные принимали решения за гражданских начальников о начале войн, добавил Медведев.