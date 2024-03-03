В Госдуме заявили, что «Википедию» могут заблокировать по закону о VPN

Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Коллеги из “Руниверсалиса” (отечественный аналог “Википедии”. — “Газета.Ru”) абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — подчеркнул Горелкин.
Он добавил, что у регулятора есть целый ряд претензий к онлайн-сервису, по некоторым из них уже вынесены судебные решения.
До этого руководитель проекта «Рувики» (новой интернет-энциклопедии на русском языке и языках народов России) Владимир Медейко перечислил основные проблемы аналогов «Википедии» и рассказал, чем интересна русская онлайн-энциклопедия.