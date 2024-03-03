В Госдуме заявили, что «Википедию» могут заблокировать по закону о VPN

«Коллеги из “Руниверсалиса” (отечественный аналог “Википедии”. — “Газета.Ru”) абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — подчеркнул Горелкин.