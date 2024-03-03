Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область России будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, заявила в воскресенье глава (башкан) автономии Евгения Гуцул.
Она находится с рабочим визитом в России, в субботу и воскресенье она посетила Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи.
«На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами. Гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области».
Также глава автономии отметила, что в ходе диалога с Мельниченко обсуждалась реализация совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой.
«Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов “Хедерлез”. Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года».
Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023 года, Гуцул была кандидатом от оппозиционной партии «Шор», которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.