Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий

«Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны… Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — сообщил Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку.