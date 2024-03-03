Пришедшие на выборы челябинцы смогут выиграть 3 квартиры и 10 автомобилей

Сообщается, что в Год семьи в столице Южного Урала общественная организация «Наш город» проводит викторину «Всей семьей — за Челябинск!».
«Она направлена на формирование семейных ценностей и традиций, способствует развитию творческого потенциала челябинцев. Призовой фонд викторины предоставлен предприятиями-партнерами. Среди них главные призы — три квартиры и десять автомобилей. Также можно выиграть бытовую технику, электронику, холодильники, ноутбуки и смартфоны — более трех сотен ценных подарков», — говорят организаторы.
Для участия в викторине жители Челябинска старше 18 лет должны заполнить бланк, ответить на три вопроса, указать свои имя, фамилию и номер телефона.
С 15 по 17 марта 2024 года, то есть в дни президентских выборов, с 8 до 20 часов в местах проведения викторины будут работать волонтеры, их можно узнать по брендированной одежде. Именно в эти дни необходимо отдать часть бланка с ответами на вопросы викторины. Розыгрыш призов пройдет 16, 17 и 19 марта.
«Нынешние выборы становятся еще одной точкой семейного сближения и народного единения. Поэтому мы постарались организовать пункты проведения викторины наиболее удобно, рядом с местами голосования. Тем более, что и цели у нас схожие — пробуждать общественную активность, делать людей ближе друг другу. Так, участвуя в судьбоносном для всей России событии, можно выбрать не только будущее страны, но и выиграть ключи от своего лучшего завтра», — отмечает координатор викторины Марина Сазонова.