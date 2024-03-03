Пришедшие на выборы челябинцы смогут выиграть 3 квартиры и 10 автомобилей

«Нынешние выборы становятся еще одной точкой семейного сближения и народного единения. Поэтому мы постарались организовать пункты проведения викторины наиболее удобно, рядом с местами голосования. Тем более, что и цели у нас схожие — пробуждать общественную активность, делать людей ближе друг другу. Так, участвуя в судьбоносном для всей России событии, можно выбрать не только будущее страны, но и выиграть ключи от своего лучшего завтра», — отмечает координатор викторины Марина Сазонова.