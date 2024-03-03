Асад назвал очевидными предпочтения Сирии на выборах президента России

«Если посмотреть на Россию как на страну, которая вместе с нами борется в Сирии против террористов, то, конечно, на нас влияет эта тема, и мы не можем видеть ее исключительно как внутренний вопрос. Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», — сказал он в эксклюзивном интервью телеканалу «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1» и на платформе «Смотрим».