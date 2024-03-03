«Позиций больше нет»: в Германии раскрыли, что Россия применила против ВСУ

«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (российской армии. — Прим. ред.)», — отметил он.
Репке подчеркнул, что залогом успеха армии России стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.
«Откуда все это у русских? Как они все это готовят к выполнению заданий? Это большая для всех тайна», — заключил он.
В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.