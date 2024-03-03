Премьер Казахстана посетит Россию и Узбекистан

Отмечается, что в Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-пинистром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.