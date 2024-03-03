Премьер Казахстана посетит Россию и Узбекистан

По информации пресс-службы кабмина, в Москве состоятся переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.
«Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-пинистром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава кабмина отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны.