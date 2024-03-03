Премьер-министр Казахстана посетит с рабочим визитом Россию и Узбекистан

В Москве состоятся переговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.



В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.