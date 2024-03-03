Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пятого февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. Затем Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководил администрацией президента Казахстана, в разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.