Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
«Четвертого марта в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Казахста Олжасом Бектеновым. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
Особое внимание, как отмечается, планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пятого февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. Затем Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководил администрацией президента Казахстана, в разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичной мэрии.