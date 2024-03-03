Президент Латвии объяснил Илону Маску, зачем нужно НАТО

О том, что смысл существования НАТО был утрачен, когда исчезли Варшавский договор и Советский Союз, заявлял и российский президент Владимир Путин. «Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — говорил глава государства.