На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование

На острове Земля Александры, самом западном острове архипелага, голосуют военнослужащие, работники «Запсибгазпром-газификация» и инспекторы национального парка «Русская Артика». Председателю комиссии Сергею Шестаку и его заместителю Максиму Карпычеву пришлось вылететь из Архангельска 7 февраля, чтобы погодные условия не подвели и избирательный участок был готов. На Земле Франца-Иосифа только несколько дней назад закончилась полярная ночь.