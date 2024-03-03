Фицо ответил британскому послу, раскритиковавшему позицию словацкого кабмина по Украине

«Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бейкер. Представьте себе, если бы наш посол выступил в Лондоне и критиковал политику британского правительства и британского премьера. Я изумлен тем, что посол выражает удивление моим мнением о том, что Запад не поддерживает достижение мира на Украине», — написал Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Возможно, было бы лучше, если бы он [Бейкер] объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине он давил на украинское политическое руководство, чтобы оно не подписывало мирный договор с Россией, гарантирующий Украине перспективу [членства] в ЕС и военный нейтралитет. [Посол также может] запросить разрешение у своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона предать огласке его воинственную речь на парижском саммите [по Украине] в понедельник (26 февраля — прим. ТАСС)», — добавил он.
Словацкий премьер скептически настроен по поводу «искренности Запада достичь мира на Украине». Это подтверждают, в частности, действия Джонсона и высказывания Кэмерона в Париже. «Вновь повторяю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России не работает», — подчеркнул Фицо.
Ранее Бейкер разместил в социальной сети Х видеообращение, в котором выступил с утверждением, что в последние дни его удивляют заявления представителей словацкого правительства о том, что Запад не поддерживает усилия по достижению мира на Украине. Он напомнил, что Словакия является частью Запада, входит в ЕС и НАТО. Главным условием урегулирования конфликта, как считает посол, является восстановление признанных международным сообществом границ Украины. «Господин премьер Фицо четко заявил, что Словакия признает эти границы», — сказал дипломат.
Критика президента Словакии
Фицо также подверг критике покидающую через три месяца пост президента Словакии Зузану Чапутову, выразившую, по его словам, неудовольствие по поводу состоявшейся в субботу на дипломатическом саммите в Турции встречи главы МИД республики Юрая Бланара с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Бланар, в отличие от нее, проводит суверенную словацкую внешнюю политику», — написал Фицо.
Чапутова, по его словам, нанесла значительный ущерб обороноспособности Словакии, согласившись передать в дар Украине систему ПВО С-300. Вскоре из республики будет выведен принадлежащий Италии комплекс ПВО и ее воздушное пространство останется без защиты. «Вы являетесь главнокомандующим ВС Словакии, и из-за вашего угодничества иностранным интересам на вас лежит львиная доля ответственности за уничтожении нашей армии. Кто и как, госпожа президент, защитит наши атомные электростанции и другие стратегические цели? Вам это совершенно все равно. Главное, что вас любят на Западе», — заключил премьер.