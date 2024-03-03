Фицо ответил британскому послу, раскритиковавшему позицию словацкого кабмина по Украине

«Возможно, было бы лучше, если бы он [Бейкер] объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине он давил на украинское политическое руководство, чтобы оно не подписывало мирный договор с Россией, гарантирующий Украине перспективу [членства] в ЕС и военный нейтралитет. [Посол также может] запросить разрешение у своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона предать огласке его воинственную речь на парижском саммите [по Украине] в понедельник (26 февраля — прим. ТАСС)», — добавил он.