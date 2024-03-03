На Украине заявили о риске поражения в «энергетической войне» с Россией

По подсчетам Всемирного банка (на ноябрь 2023 года), ущерб энергетическому сектору Украины с начала конфликта составил $12 млрд. Президент Владимир Зеленский еще в декабре 2022 года заявлял о повреждении в стране более 50% энергетической инфраструктуры. По данным Тимченко, ДТЭК с начала конфликта пережила более 9,7 тыс. атак на свою инфраструктуру, а с начала 2024 года — 150 атак.