Глава МИД Молдовы провел серию двусторонних встреч на дипломатическом форуме

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой участвует в работе дипломатического форума в Анталье. На полях мероприятия глава молдавской дипломатии провел переговоры со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.
Министры отметили значительный прогресс в переговорах, начатых сторонами ранее на Мюнхенской конференции по безопасности и касающихся перспектив углубления молдавско-турецкого сотрудничества.
«Я обменялся мнениями о ситуации в регионе и пригласил своего коллегу посетить Молдову. Договорились развивать экономические отношения между Молдовой и Турцией», — сообщил Попшой.
Он также отметил, что в ходе беседы с Ксавье Беттелем, министром иностранных дел Люксембурга, особое внимание было уделено оценке нынешнего состояния двусторонних отношений.
«Также обсуждались вопросы реформ, проводимых в Молдове в контексте ее намерений вступления в Европейский Союз», — добавил молдавский чиновник.
Попшой провел встречу и с главой МИД Черногории Филиппом Ивановичем, с которым обсудил проблемы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
«Мы также говорили о возможностях расширения сотрудничества в сфере туризма, поскольку Черногория является привлекательным туристическим направлением», — отметил молдавский министр.
Также Михаил Попшой побеседовал с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора министры смогли оценить текущее состояние и перспективы развития отношений между Молдовой и Азербайджаном.
«Отметил, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с азербайджанской стороной в энергетической, торгово-экономической и инвестиционной сферах. Я также поблагодарил за приглашение посетить Азербайджан» — рассказал Попшой.
Он подчеркнул, что прошедшие на полях форума встречи важны для укреплении внешних связей Республики Молдова и «подчеркивают постоянную приверженность страны международному сотрудничеству и двустороннему развитию».
Дипломатический форум проходит в Анталье с 1 по 3 марта.