DM узнала о повышении уровня угрозы в Британии из-за риска терактов

После начала войны Израиля и ХАМАС в Британии и во многих странах мира начали проходить акции в поддержку палестинцев из-за израильских атак по сектору Газа. В Лондоне такие акции собирали десятки тысяч участников, они продолжаются по сей день. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли ранее призвал протестующих прекратить митинги, заявив, что они «высказали свою точку зрения». Однако пропалестинские группы в Британии решили продолжать марши, пока в секторе Газа не будет прекращения огня.