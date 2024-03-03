Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет

Сейчас в Швейцарии возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 64 года для женщин. Инициаторы его повышения для обоих полов до 66 лет мотивировали свою позицию ростом расходов на пенсионное обеспечение и угрозой исчерпания ресурсов пенсионного фонда. Эта перспектива объясняется, в частности, тем, что количество пенсионеров в стране растет быстрее, чем число работающих, из отчислений которых формируется пенсионный фонд.