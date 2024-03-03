Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада

Еще одно громкое заявление сделал в конце прошлой недели спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщивший о том, что Армению якобы пытались принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. По словам господина Симоняна, этот план был сорван во время парламентских выборов в 2021 году, когда руководство страны во главе с премьером Пашиняном осталось у власти. «Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план», — заявил спикер армянского парламента. На уточняющий вопрос, были ли сделаны закулисные предложения Еревану по вступлению в Союзное государство, он отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности. «Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно», — отметил он.