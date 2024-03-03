Президент Молдовы вновь отправится с визитом в Румынию

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в начале следующей недели посетит Румынию. О дате и цели визита администрация главы государства не сообщает. При этом в социальной сети президента размещено объявление о том, что во вторник, пятого марта, Санду проведет в Бухаресте встречу с гражданами Молдовы, проживающими в Румынии.
Также в местных СМИ появились сообщения о том, что в конце февраля президент Национальной конфедерации женского предпринимательства Румынии Кристина Кириак сообщила, что президент Молдовы Майя Санду будет присутствовать на мероприятии «Женщины в экономике», которое пройдет также пятого марта в концертном зале «Румынский атенеум» в Бухаресте. В ходе собрания будут вручены награды десяти женщинам, которые «вносят вклад в создание более справедливого, открытого и инклюзивного общества».
В январе этого года Майя Санду посетила Румынию, чтобы получить присужденную ей премию «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). Награду молдавскому президенту вручил мэр Тимишоарs Доминик Фриц. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. По словам Фрица, средства для нее предоставлены предпринимателями Тимишоары. Позже президент Молдовы заявила, что денежная часть премии будет направлена организации «Prietena Mea», занимающейся помощью детям.