Президент Молдовы вновь отправится с визитом в Румынию

Также в местных СМИ появились сообщения о том, что в конце февраля президент Национальной конфедерации женского предпринимательства Румынии Кристина Кириак сообщила, что президент Молдовы Майя Санду будет присутствовать на мероприятии «Женщины в экономике», которое пройдет также пятого марта в концертном зале «Румынский атенеум» в Бухаресте. В ходе собрания будут вручены награды десяти женщинам, которые «вносят вклад в создание более справедливого, открытого и инклюзивного общества».