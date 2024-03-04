Во Франции обнародовали список поставленных Киеву вооружений

Среди систем ПВО, которые Париж обозначил среди приоритетных направлений поддержки Киева, к концу 2023 года было поставлено две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Данные о боекомплекте ни к одной из систем не приводятся. Также в этой рубрике указан радар ПВО CM200, однако, вероятно, речь идет о радаре Ground Master 200 (GM200), передачу которого анонсировали еще в феврале 2023 года. Среди средств поражения класса «воздух — поверхность» указаны лишь ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), их количество не раскрывается.