Times сообщила о возможности России отследить поставки ракет на Украину

Издание отмечает, что военные использовали стандартную незашифрованную платформу для видеоконференций Webex для обсуждения особо секретных операций. Речь шла в том числе о британских военнослужащих, которые могли бы помочь Германии развернуть крылатые ракеты на Украине, пишет газета.
На переговорах с тремя старшими офицерами командующий военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц обсуждал также способы поставок Украине ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP совместной разработки Великобритании и Франции, пишет The Times. В статье говорится, что подобные сведения позволят российской отслеживать перевозки вооружений в Европе и на территории Украины. Украинские военные используют эти ракеты с весны 2023 года, российское Минобороны не раз сообщало об их перехвате.
На вооружении Германии есть около 600 ракет Taurus; как следовало из утечки, Герхарц допустил возможность передать Украине 100 из них двумя партиями по 50 штук. При этом канцлер Германии Олаф Шольц ранее не раз выступал против таких поставок.
1 марта аудиозапись разговора Герхарца и других высокопоставленных офицеров опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сославшись на «товарищей в погонах». Со слов Симоньян, там обсуждалась среди прочего возможность ударов по Крымскому мосту. На следующий день Минобороны Германии признало факт перехвата разговора, а российский МИД потребовал от Берлина объяснений. Глава ведомства Сергей Лавров заявил при этом, что запись разговора немецких военных его не удивила; по его словам, Москве «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО.
3 марта министр обороны Борис Писториус назвал утечку и публикацию записи «информационной войной» России против Германии; он приказал провести тщательное расследование случившегося. Бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес осудил произошедшее, заявив, что Германия «пронизана российской разведкой». По мнению Уоллеса, Шольц с точки зрения безопасности Европы «не тот человек, который делает не ту работу и не в том месте».