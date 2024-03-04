Times сообщила о возможности России отследить поставки ракет на Украину

1 марта аудиозапись разговора Герхарца и других высокопоставленных офицеров опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сославшись на «товарищей в погонах». Со слов Симоньян, там обсуждалась среди прочего возможность ударов по Крымскому мосту. На следующий день Минобороны Германии признало факт перехвата разговора, а российский МИД потребовал от Берлина объяснений. Глава ведомства Сергей Лавров заявил при этом, что запись разговора немецких военных его не удивила; по его словам, Москве «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО.