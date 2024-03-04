Законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей к апрелю

Джонсон пока не занял никакой позиции по поводу плана и не взял на себя обязательство провести голосование по этому вопросу. Он призвал коллег сначала завершить работу над законопроектом о финансировании правительства. Предполагается, что работа по этому направлению будет завершена в середине марта.