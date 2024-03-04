Законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей к апрелю

Джонсон пока не занял никакой позиции по поводу плана и не взял на себя обязательство провести голосование по этому вопросу. Он призвал коллег сначала завершить работу над законопроектом о финансировании правительства. Предполагается, что работа по этому направлению будет завершена в середине марта.
Источники CNN среди республиканцев считают, что после этого спикер вынесет инициативу о финансировании помощи союзникам на рассмотрение. Однако в этом случае ультраправые члены Республиканской партии могут выступить против и проголосовать за отстранение спикера.
Член Палаты представителей Брайан Фитцпатрик, отвечая на вопрос о том, какую поддержку оказывает руководство Республиканской партии в разработке предложения, сказал: «Большую, чем вы думаете». «Мы должны что-то сделать», — добавил он.
Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ должна одобрить Палата представителей, которая контролируется республиканцами. Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.
Леонид Уварчев