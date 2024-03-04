Поручения Путина дадут импульс развитию образовательной системы Хабаровска

"Мы поняли, что если не начнём готовить ребят к тому, чтобы пойти на учителя, то за нас это не сделает никто. Сейчас в городе открыто множество психолого-педагогических классов, и в рамках поручения Президента мы продолжим расширять эту деятельность и в дальнейшем. Будем работать и с другими отраслями, чтобы в школах не просто проводились разовые профориентационные мероприятия, а существовала возможность для учеников получить первую профессию на профильном уровне.