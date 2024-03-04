Поручения Путина дадут импульс развитию образовательной системы Хабаровска

Одним из важнейших поручений Владимира Путина собеседница назвала строительство 150 новых школ в крупных городах. На сегодняшний день, отметила она, это единственная возможность решить проблему второй смены и переполненности классов. Если в недавнем прошлом школы часто создавались в зданиях, не вполне приспособленных для проведения занятий, то теперь требования возросли, и в большинстве случаев учреждения должны быть построены с нуля: «Чтобы в наличии был стадион, спортивный зал, кабинеты с техническим оборудованием, на котором ребята смогут осваивать первые профессии».
Другое значимое поручение — выделение 400 миллиардов рублей на капитальный ремонт 18,5 тысяч школ и детских садов. На данный момент, рассказала Татьяна Матвеенкова, в Хабаровске уже проводится модернизация нескольких учреждений дошкольного и среднего образования, поэтому решение Президента дополнительно поддержать отрасль стало крайне своевременным.
«Мы проводим капремонт в школе № 13, на подходе — школа № 87. Ведутся работы в трёх детских садах. Суммы, потраченные на эти цели, в некоторых случаях превышают 100 миллионов рублей. Помощь федерального центра будет как существенным подспорьем для городского бюджета, так и возможностью сделать наши учреждения более комфортными для детей, за что выражаю Президенту большую благодарность», — сказала Татьяна Матвеенкова.
Отдельно Президент поднял вопрос профориентационной деятельности в школах — важнейшим решением в этой связи стал запуск нового национального проекта «Кадры». Как отметила начальник управления образования мэрии Хабаровска, кадровый голод уже давно стал серьёзной проблемой, и в рамках борьбы с ним ведомство два года назад запустило собственный проект, задумка которого — подготовка ребят к поступлению в педагогические вузы со школьной скамьи.
"Мы поняли, что если не начнём готовить ребят к тому, чтобы пойти на учителя, то за нас это не сделает никто. Сейчас в городе открыто множество психолого-педагогических классов, и в рамках поручения Президента мы продолжим расширять эту деятельность и в дальнейшем. Будем работать и с другими отраслями, чтобы в школах не просто проводились разовые профориентационные мероприятия, а существовала возможность для учеников получить первую профессию на профильном уровне.
Очень правильно, что к вопросу кадровой подготовки подключаются предприятия и организации. Одно дело — привезти детей на фабрику в рамках единовременной акции, и совсем другое — посещать её системно, демонстрируя технологию изготовления продукции. То же касается и непроизводственных отраслей: в школе № 43 совместно с Минобрнауки создан медицинский класс, ученики которого тесно работают с медколледжем и в рамках внеурочной деятельности посещают больницы", — поделилась Татьяна Матвеенкова.