Регионы смогут проводить внеплановые проверки без согласования с прокуратурой

Такие проверки будут относиться к проверке качества социальных услуг, санитарно-эпидемиологической ситуации, образовательных услуг. Сейчас без согласования с прокуратурой внеплановые проверки могут проводиться только в экстренных случаях, например по поручению президента и председателя правительства.
Источники «Известий» в Минэкономразвития отметили, что качество проверок должно улучшиться — их будут инициировать те, кто знает ситуацию на местах, при этом сократится длительность согласования, а также будут разгружены и сотрудники органов прокуратуры.
Собеседники издания указали, что поправки, когда главы регионов могут инициировать проверку и не согласовывать ее, относятся абсолютно ко всем сферам, в том числе к государственному строительному надзору, контролю за объектами культурного наследия, экологическому контролю.
«То есть губернатор будет принимать решение по региональным видам контроля, уполномоченный по правам ребенка — по детским домам и органам опеки. В результате качество контроля должно повыситься: на местах и профильному специалисту виднее, где необходима внеплановая проверка. И теперь ее организация упростится», — отметил собеседник издания.
Как официально пояснили в Минэкономразвития, изменения должны защитить интересы граждан «при высокорисковых ситуациях».
«Проект постановления правительства поможет, когда требуется незамедлительное реагирование контрольных органов для предотвращения возможных нарушений, — заявил “Известиям” статс-секретарь, заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.