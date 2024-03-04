Регионы смогут проводить внеплановые проверки без согласования с прокуратурой

Главы регионов могут получить полномочия на проведение внеплановых проверок без согласования с органами прокуратуры. Это следует из проекта постановления правительства, который разработало Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). Кроме того, внеплановые надзорные мероприятия смогут назначать и главы контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте России.