Много ностальгии и чуть-чуть о будущем: что обещают иркутянам кандидаты в президенты

Владислав Даванков сделал упор на человеческие истории. В ролике про науку он рассказывает о своём дедушке — знаменитом химике. И тут же предлагает, чтобы зарплата школьных учителей была не меньше 75 тысяч, а в науку привлекали дополнительные инвестиции. Тезис о необходимости поднять зарплату врачам иллюстрирует рассказом о том, как в ковид медики спасли ему жизнь. При этом самый молодой кандидат, которому на днях исполнилось 40 лет, рисует образ будущего: даёт пять роботу, осматривает передовые производства. И выступает за то, чтобы модернизация затронула каждое предприятие. Указывает на то, что от этого вырастут зарплаты. Часто упоминает свою предвыборную программу. Кстати, Владислав Даванков единственный из кандидатов, кто выложил её в открытый доступ на сайте davankov2024.ru.
Владимир Путин в роликах использует яркие и узнаваемые образы. Например, сравнивает Россию с медведем, который никому не отдаст своей тайги. В других видео показываются технологические достижения страны за последние 20 лет. Видео во многом типичны для предвыборных кампаний, но явно «попадают» в телевизионную аудиторию. Что касается предвыборной программы, то эксперты называют ей послание Федеральному собранию, состоявшееся на прошлой неделе. В нём Владимир Путин обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.
Николай Харитонов тоже ностальгирует. Но не по лидерам компартии, а по СССР в целом. «Поиграли в капитализм — и хватит!» — заявляет кандидат в президенты в своём ролике. И одновременно сжимает кулак, показывая решительный настрой. В другом ролике он стоит в прихожей. За кадром раздаётся женский голос: «Николай, ты куда?» Самый возрастной кандидат немного ворчливо отвечает: «Куда-куда? На работу, в Кремль!» Агитация явно рассчитана на тех, кто хотел бы вернуться в Советский Союз. Свою программу Николай Харитонов разместил не в интернете, а по старинке, в газете.
Напомним, выборы президента продлятся три дня. Они пройдут