Южная Корея и США начали учения Freedom Shield

17 января военно-морские силы Республики Корея вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Токио и Сеулом запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени.