Южная Корея и США начали учения Freedom Shield

«Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения с целью усиления сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи на фоне опасений, что Пхеньян может использовать маневры в качестве предлога для провокаций», — отметили в публикации.
Южнокорейские и американские военные заявили, что в рамках учений они будут сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям.
Ранее, 7 февраля, южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея усилит сотрудничество с США в качестве альтернативного варианта сдерживания «угроз безопасности или провокаций» со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына. Он подчеркнул, что страна не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу от КНДР, обладающей ядерным оружием.
4 февраля замглавы МИД России Андрей Руденко высказал опасения из-за резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона, который в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 февраля заявила, что высказывания президента Республики Корея Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР якобы «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», являются откровенно тенденциозными. Она отметила, что на Корейском полуострове растет градус напряжения, виной этому выступает нахрапистая политика США и их союзников.
24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США с Японией и Южной Кореей «сколачивают» военный блок, который проводит учения для подготовки к войне с КНДР. По его словам, риторика Сеула и Токио по КНДР становится более резкой и агрессивной.
17 января военно-морские силы Республики Корея вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Токио и Сеулом запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 января заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США.
До этого, 10 января, Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством. По его словам, на протяжении почти 80 лет Южная Корея «бешено цеплялась только за злобную конфронтацию», чтобы свергать власть и режим в КНДР.