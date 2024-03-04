Никки Хейли одержала первую победу в праймериз

Перед голосованием Associated Press называла праймериз в Вашингтоне «лучшим шансом» Хейли на победу. До этого политик одержала победу лишь на праймериз республиканцев в Неваде. Однако она никак не повлияла на процедуру выдвижения в кандидаты на пост президента — необходимые для этого голоса разыгрывались на проводившихся параллельно кокусах, в которых Хейли сознательно решила не участвовать.