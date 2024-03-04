Чемезов подтвердил, что «Армата» стоит на вооружении армии

В начале 2021 года разработчик машины — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов — рассказал журналистам, что госиспытания «Арматы» продолжаются, их окончание запланировано «в ближайшие год-два». В минувшем феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, что испытания танка еще не завершены.