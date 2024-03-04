Аксенов поручил разобраться с пробками на дорогах Симферополя

Присутствующие обсудили ликвидацию автомобильных пробок на центральных улицах Симферополя и в других городах республики.
Для решения проблем с «пробками» в Симферополе проводится модернизация светофорных комплексов, на ряде центральных улиц внедрено программное обеспечение для организации «зеленой волны», применяются различные режимы регулирования движения на перекрестках.
"Деятельность в этом направлении необходимо продолжить. Если фиксируются пробки, значит принимаемых мер недостаточно. Особое внимание нужно уделить движению транспорта в часы пик и во время увеличения сезонной загрузки.
Решение проблемы организации дорожного движения также позволит повысить качество работы городского общественного транспорта, на которую сегодня много нареканий от граждан. Поручил министру транспорта РК Николаю Николаевичу Лукашенко активизировать подбор водителей для пассажирских транспортных средств", — сказал Аксенов.