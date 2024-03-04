До 7 марта в Красноярском крае продлится адресное информирование о выборах президента

В Красноярском крае продолжается масштабный проект адресного информирования избирателей о выборах президента России «ИнформУИК».
Проект охватывает все территории региона. В качестве волонтеров в нем участвуют около семи тысяч членов участковых избирательных комиссий. В брендированных накидках с символикой выборной кампании они приходят в дома и квартиры избирателей. Рассказывают о времени и способах голосования, уточняют списки.
— Погода испытывает на прочность, телефон отказывается работать, но ничего. Добрых и отзывчивых людей очень много, приглашают в дом — есть возможность погреться. Спасибо всем! — поблагодарила земляков волонтер, член богучанской УИК Татьяна Осипова.
Напомним, адресное информирование «ИнформУИК» продлится по 7 марта включительно. Волонтеров можно отличить не только по брендирвоанным накидкам. У каждого информатора при себе должно быть удостоверение члена участковой избирательной комиссии, мобильное приложение «ИнформУИК» и специальная сумка с соответствующим логотипом.
— Поквартирные и подомовые обходы для адресного информирования избирателей о предстоящих выборах президента России проводятся по всему краю — без выходных, в любую погоду — членам участковых избирательных комиссий важно дойти до каждого избирателя, — говорят в Крайизбиркоме.