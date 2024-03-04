До 7 марта в Красноярском крае продлится адресное информирование о выборах президента

Проект охватывает все территории региона. В качестве волонтеров в нем участвуют около семи тысяч членов участковых избирательных комиссий. В брендированных накидках с символикой выборной кампании они приходят в дома и квартиры избирателей. Рассказывают о времени и способах голосования, уточняют списки.