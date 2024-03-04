Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский* объявлен в России в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска МВД.
«Врублевский Петр Юрьевич…. 15.7.1970… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
В начале февраля Росфинмониторинг внес бывшего украинского посла в перечень экстремистов и террористов.
В 2022 году после видео в соцетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.