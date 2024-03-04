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Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом

Астана. 4 марта. КазТАГ — Председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба мажилиса.
Источник: КазТАГ

«В рамках визита 4—5 марта запланировано посещение городов Москва и Казань», — говорится в сообщении.

В Москве Кошанов встретится с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.

В Казани будут встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным.

«Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия», — сообщили в мажилисе.