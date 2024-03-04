Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом

«В рамках визита
В Москве Кошанов встретится с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.
В Казани будут встречи с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным.
«Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия», — сообщили в мажилисе.