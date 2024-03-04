Лукашенко поздравил белорусских милиционеров с профессиональным праздником

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с днем милиции.
В этом году отмечается 107 лет со дня образования этого правоохранительного органа на территории страны.
Глава государства обратил внимание, что сотрудники органов внутренних дел и в будни, и в праздники обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы народ жил мирно и спокойно.
«Наши граждане всецело доверяют вам и знают, что белорусский милиционер всегда с честью выполняет свои обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь».
Особую признательность белорусский лидер выразил женщинам в милицейских погонах, которые наравне с мужчинами несут все тяготы нелегкой службы.
«Благодарю матерей сотрудников и их жен, обеспечивающих надежный тыл и всемерно поддерживающих своих любимых мужчин в их непростом профессиональном выборе».
Лукашенко также поблагодарил ветеранов милиции, которые внесли большой вклад в борьбу с преступностью, а сейчас принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи и делится с молодым поколением опытом.
Он напомнил и о тех, кто погиб при исполнении служебного долга.
«Мы никогда не забудем героические подвиги наших стражей правопорядка и поименно чтим погибших», — добавляется в тексте.
Президент пожелал сотрудникам белорусской милиции и их семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира.