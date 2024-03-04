Очереди растут: на границе с Литвой становится все больше машин

По состоянию на утро понедельника в «Каменном Логе» (сопредельный ПП — «Мядининкай») в очереди на выезд в Литву сейчас находятся более 800 грузовиков — за последние сутки их число увеличилось примерно на сотню. В «Беняконях» («Шальчининкае») стоят 690 большегрузов, после закрытия «Котловки» и «Привалки» туда приехало более 200 фур.