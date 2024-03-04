Очереди растут: на границе с Литвой становится все больше машин

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Очереди грузовых и легковых автомобилей продолжают расти на границе Беларуси и Литвы после того, как были закрыты еще два пункта пропуска, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Это не первый подобный шаг. В августе 2023-го литовской стороной были временно закрыты «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).
Таким образом, в данный момент на белорусско-литовской границе работают лишь два погранперехода.
По состоянию на утро понедельника в «Каменном Логе» (сопредельный ПП — «Мядининкай») в очереди на выезд в Литву сейчас находятся более 800 грузовиков — за последние сутки их число увеличилось примерно на сотню. В «Беняконях» («Шальчининкае») стоят 690 большегрузов, после закрытия «Котловки» и «Привалки» туда приехало более 200 фур.
Что касается других направлений, то на границе с Латвией в единственном работающем пункте пропуска «Григоровщина» пограничного и таможенного оформления ожидают около 425 фур.
На белорусско-польской границе в погранпереходе «Козловичи» находится 50 грузовых машин.
Таким образом на границе Беларуси с Евросоюзом стоит 1965 большегрузов.
Самые большие очереди легковых автомобилей наблюдаются в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей — 260 машин. В «Каменном Логе» и «Беняконях» — 20 и 30 легковушек соответственно.