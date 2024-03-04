В Алматы продлят шесть магистральных улиц

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что в мегаполисе планируют продлить шесть магистральных улиц, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу управления.
«Пробивка магистральных улиц находится на различных этапах реализации. По мере выкупа участков, ведется пробивка ул. Толе би до границы города. Проект протяженностью 4,5 км поделен на два участка. Срок завершения — конец 2025 года. Также в этом году планируется начать строительство улицы Хмельницкого (4,3 км) и проспекта Райымбека (2,6 км) до Талгарского тракта. Необходимая проектная документация уже разработана для улицы Муканова до ул. Макатаева и Жубанова до границы города. В этом году начнется пробивка ул. Онгарсыновой до пр. Райымбека», — сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что в конце года планируется открыть движение по развязке пр. Сейфуллина с ул. Жансугурова, а в третьем квартале по развязке на пересечении ул. Саина с ул. Монке би.
До конца года пробьют улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара и пр. Абая от ул. Строительная до границы города.
Строительство новых улиц позволит улучшить транспортную инфраструктуру города и обеспечить более комфортные условия для жителей, считают в управлении.