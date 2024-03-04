В Алматы продлят шесть магистральных улиц

«Пробивка магистральных улиц находится на различных этапах реализации. По мере выкупа участков, ведется пробивка ул. Толе би до границы города. Проект протяженностью 4,5 км поделен на два участка. Срок завершения — конец 2025 года. Также в этом году планируется начать строительство улицы Хмельницкого (4,3 км) и проспекта Райымбека (2,6 км) до Талгарского тракта. Необходимая проектная документация уже разработана для улицы Муканова до ул. Макатаева и Жубанова до границы города. В этом году начнется пробивка ул. Онгарсыновой до пр. Райымбека», — сообщили в управлении.