Молдавские фермеры получили в феврале более 260 миллионов леев субсидий

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Агентство интервенций и платежей в сельском хозяйстве (AIPA) отчиталось о выплате субсидий фермерам, запросившим финансовую поддержку.
По информации агентства, в феврале оно осуществило выплаты на сумму около 269 миллионов леев, а с начала текущего года эта сумма составила 521 миллион.
Выплаты были распределены по различным механизмам финансового стимулирования:
- 96,83 миллиона леев выплачено в качестве постинвестиционных субсидий;
- 2,3 миллиона — по заявкам на предоставление авансовых субсидий, направленных на повышение уровня жизни и работы в сельской местности;
- 0,86 миллиона леев — гранты на разработку стартап-проектов;
- 164,24 миллиона — на дополнительные субсидии;
- 3,14 миллиона — прямые платежи в животноводческом секторе;
- 2,16 миллиона леев — на реализацию проектов по программе LEADER.
В AIPA отметили, что в феврале продолжалось рассмотрение заявок и произведение выплат по заявкам на субсидии, поданным аграриями в 2023 году.
В соответствии с законом «О государственном бюджете» размер Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в 2024 году составляет 1,6 миллиарда леев.