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Молдавские фермеры получили в феврале более 260 миллионов леев субсидий

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве сообщило о суммах, выплаченных фермерам с начала 2024 года.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Агентство интервенций и платежей в сельском хозяйстве (AIPA) отчиталось о выплате субсидий фермерам, запросившим финансовую поддержку.

По информации агентства, в феврале оно осуществило выплаты на сумму около 269 миллионов леев, а с начала текущего года эта сумма составила 521 миллион.

Выплаты были распределены по различным механизмам финансового стимулирования:

  • 96,83 миллиона леев выплачено в качестве постинвестиционных субсидий;
  • 2,3 миллиона — по заявкам на предоставление авансовых субсидий, направленных на повышение уровня жизни и работы в сельской местности;
  • 0,86 миллиона леев — гранты на разработку стартап-проектов;
  • 164,24 миллиона — на дополнительные субсидии;
  • 3,14 миллиона — прямые платежи в животноводческом секторе;
  • 2,16 миллиона леев — на реализацию проектов по программе LEADER.

В AIPA отметили, что в феврале продолжалось рассмотрение заявок и произведение выплат по заявкам на субсидии, поданным аграриями в 2023 году.

В соответствии с законом «О государственном бюджете» размер Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в 2024 году составляет 1,6 миллиарда леев.

сельское хозяйство