Обвиняемого в махинациях мэра Тулуна лишили полномочий из-за утраты доверия

Суд встал на сторону прокуратуры и постановил досрочно прекратить полномочия главы Тулуна, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнили в надзорном органе, чиновник в результате своих действий подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия. Установлено, что глава города предоставил земельный участок площадью более 2 тысячи кв. метров близкому родственнику и при этом в нарушение законодательства о противодействии коррупции не исполнил ряд своих обязанностей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В частности, глава Тулуна при предоставлении участка родственнику не уведомил соответствующую комиссию о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов и не предпринял мер по предотвращению или урегулированию конфликта, стороной которого сам являлся.
Мэра города задержали 16 октября 2023 года. Также обвинение в мошенничестве предъявили еще пятерым фигурантам дела, в том числе экс-председателю КУМИ администрации города. Большинство фигурантов активно сотрудничает со следствием. Дело находится на контроле прокуратуры.
Добавим, что исполняющим обязанности мэра Тулуна назначили заместителя мэра городского округа — председателя комитета по строительству и городскому хозяйству Андрея Нижегородцева.