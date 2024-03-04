Обвиняемого в махинациях мэра Тулуна лишили полномочий из-за утраты доверия

Суд встал на сторону прокуратуры и постановил досрочно прекратить полномочия главы Тулуна, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнили в надзорном органе, чиновник в результате своих действий подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия. Установлено, что глава города предоставил земельный участок площадью более 2 тысячи кв. метров близкому родственнику и при этом в нарушение законодательства о противодействии коррупции не исполнил ряд своих обязанностей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В частности, глава Тулуна при предоставлении участка родственнику не уведомил соответствующую комиссию о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов и не предпринял мер по предотвращению или урегулированию конфликта, стороной которого сам являлся.

Добавим, что сейчас Юрий Кариха находится под стражей по делу о мошенничестве с расселением людей из аварийных домов. По версии следствия, в 2019 году чиновник вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.