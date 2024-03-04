Михаил Дегтярев: Сегодня все отрасли экономики демонстрируют рост, а главное — растут реальные доходы людей

— В послании Владимир Владимирович Путин отметил, что серьезные результаты в экономике зафиксированы, в том числе и в нашем Хабаровском крае. Президент подчеркнул: для решения новых перспективных задач развития в стране созданы все условия, сформированы все команды, набраны хорошие темпы и компетенции. Само послание было адресовано не только Федеральному Собранию, а всей нации и миру. Оно имеет масштабный характер, устремлено в будущее, — заявил Михаил Дегтярев.