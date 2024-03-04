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Михаил Дегтярев: Сегодня все отрасли экономики демонстрируют рост, а главное — растут реальные доходы людей

Сегодня на заседание президиума правительства края обсудили текущую экономическую ситуацию и исполнение бюджета в 2023 году.
Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Сегодняшнее заседание президиума правительства Хабаровского края, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Дегтярева, было посвящено вопросам экономики и финансов и постановке задач на этот год в разрезе послания президента России Владимира Путина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— В послании Владимир Владимирович Путин отметил, что серьезные результаты в экономике зафиксированы, в том числе и в нашем Хабаровском крае. Президент подчеркнул: для решения новых перспективных задач развития в стране созданы все условия, сформированы все команды, набраны хорошие темпы и компетенции. Само послание было адресовано не только Федеральному Собранию, а всей нации и миру. Оно имеет масштабный характер, устремлено в будущее, — заявил Михаил Дегтярев.

Более подробно о достижениях экономики в крае рассказала первый заместитель председателя регионального правительства Мария Авилова.

По всем ключевым показателям обеспечен рост до санкционного уровня. Серьезные результаты достигнуты и в сфере привлечения инвестиций. Сегодня в регионе реализуется 146 инвестпроектов на сумму 6,3 трлн рублей и созданием более 30 тыс. рабочих мест. В числе знаковых в этом году — строительство ГОКа на медном месторождении Малмыжское, Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга ООО «Эльгауголь», модернизация Амурского ГМК и ввод в эксплуатацию ГОКа на месторождении Малютка.

— Сегодня экономика на подъеме, все отрасли демонстрируют рост. Самое главное — растут реальные доходы людей, — прокомментировал губернатор.

Основная задача, стоящая перед экономическим блоком, на этот год — нарастить валовый региональный продукт минимум на 3% — до 1,37 трлн рублей. В 2023-м ВРП перешагнул планку в 1,25 трлн рублей.

Еще один вопрос, вынесенный на повестку, был посвящен итогам исполнения краевого бюджета-2023 и мерах по его исполнению в этом 2024-м.

Как пояснил министр финансов Валентин Костюшин, в прошлом году доходы консолидированного бюджета Хабаровского края составили 194,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов — 155,2 млрд рублей.

На финансирование социальных отраслей направлено почти 121 млрд рублей или 64% от всех расходов регионального бюджета: полностью выполнены обязательства в сфере социальной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта. На обеспечение национальных проектов, инициированных Главой государства, направлено 18,4 млрд рублей.

В целом, в прошлом году показали рост все основные макроэкономические показатели развития края, обеспечено повышение оплаты труда всех категорий работников бюджетной сферы.

Что же касается целей, поставленные перед бюджетом региона-2024, то они напрямую связаны с исполнением поручений президента России Владимира Путина, отраженных в послании Федеральному собранию.

— Реализация инициатив, которые президент озвучил послании, а также решения по ускоренному развитию Дальнего Востока требует финансовых средств. Поэтому мы ставим планку по мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов на уровне не ниже 2023 года, а с ростом в 10% к базе 2023-го! — поручил Михаил Дегтярев.

Таким образом, послание главы государства в настоящее время выступает основой работы правительства Хабаровского края. Оно охватило ключевые направления: поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие городов и населенных пунктов и многое другое. Усиливается роль механизма национальных проектов. Президент определил новые нацпроекты: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных».

— Владимир Владимирович Путин ставит главную задачу и безусловный приоритет — повышение доходов и качества жизни людей, благополучия семей. Поэтому администрации губернатора и правительству края нужно уже включиться в работу. Основные инициативы и решения отразим в ежегодном отчете губернатора о работе правительства перед Законодательной Думой края, — заявил глава региона.