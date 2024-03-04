Михаил Дегтярев: Сегодня все отрасли экономики демонстрируют рост, а главное — растут реальные доходы людей

Сегодняшнее заседание президиума правительства Хабаровского края, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Дегтярева, было посвящено вопросам экономики и финансов и постановке задач на этот год в разрезе послания президента России Владимира Путина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— В послании Владимир Владимирович Путин отметил, что серьезные результаты в экономике зафиксированы, в том числе и в нашем Хабаровском крае. Президент подчеркнул: для решения новых перспективных задач развития в стране созданы все условия, сформированы все команды, набраны хорошие темпы и компетенции. Само послание было адресовано не только Федеральному Собранию, а всей нации и миру. Оно имеет масштабный характер, устремлено в будущее, — заявил Михаил Дегтярев.
Более подробно о достижениях экономики в крае рассказала первый заместитель председателя регионального правительства Мария Авилова.
— Сегодня экономика на подъеме, все отрасли демонстрируют рост. Самое главное — растут реальные доходы людей, — прокомментировал губернатор.
Основная задача, стоящая перед экономическим блоком, на этот год — нарастить валовый региональный продукт минимум на 3% — до 1,37 трлн рублей. В 2023-м ВРП перешагнул планку в 1,25 трлн рублей.
Еще один вопрос, вынесенный на повестку, был посвящен итогам исполнения краевого бюджета-2023 и мерах по его исполнению в этом 2024-м.
Как пояснил министр финансов Валентин Костюшин, в прошлом году доходы консолидированного бюджета Хабаровского края составили 194,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов — 155,2 млрд рублей.
В целом, в прошлом году показали рост все основные макроэкономические показатели развития края, обеспечено повышение оплаты труда всех категорий работников бюджетной сферы.
Что же касается целей, поставленные перед бюджетом региона-2024, то они напрямую связаны с исполнением поручений президента России Владимира Путина, отраженных в послании Федеральному собранию.
— Реализация инициатив, которые президент озвучил послании, а также решения по ускоренному развитию Дальнего Востока требует финансовых средств. Поэтому мы ставим планку по мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов на уровне не ниже 2023 года, а с ростом в 10% к базе 2023-го! — поручил Михаил Дегтярев.
— Владимир Владимирович Путин ставит главную задачу и безусловный приоритет — повышение доходов и качества жизни людей, благополучия семей. Поэтому администрации губернатора и правительству края нужно уже включиться в работу. Основные инициативы и решения отразим в ежегодном отчете губернатора о работе правительства перед Законодательной Думой края, — заявил глава региона.