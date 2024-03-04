В Омске меняют структуру городской администрации

Если на текущий момент кураторский функционал по отношению к окружным администрациям закреплен за первым вице-мэром, руководителем департамента городского хозяйства Евгением Фоминым, то в результате внесения изменений он перейдет напрямую к мэру Сергею Шелесту.
Примечательно, что таким образом фактически необходимо будет «отозвать» изменения в структуре мэрии, принятые в том числе депутатами муниципального парламента в начале 2022 года.
Напомним, в действующей структуре горадминистрации мэру Сергею Шелесту напрямую подчинены департамент информационной политики, департамент правового обеспечения и муниципальной службы, отдел мобилизационной подготовки и отдел обеспечения режима секретности.