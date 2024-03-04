Президент Владимир Путин наградил воронежского машиниста

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. В документе указано, что знаком отличия «За наставничество» награжден машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Воронеж Курский Юго-Восточной Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» Роман Косиньков. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Награда присвоена Роману Косинькову с формулировкой «за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность». Знак отличия «За наставничество» был учрежден президентским указом в 2018 году.
В положении о награде говорится, что она вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства за их личные заслуги на протяжении периода не менее пяти лет.
РИА «Воронеж» сообщало, что ранее Президент Владимир Путин объявил благодарность шести жителям Воронежской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.