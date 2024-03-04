Президент Владимир Путин наградил воронежского машиниста

В положении о награде говорится, что она вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства и транспорта, а также инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства за их личные заслуги на протяжении периода не менее пяти лет.